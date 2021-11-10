Дмитрий Маликов поделился впечатлениями об отцовстве в 50 с лишним лет

Источник материала: ОНТ

Артист Дмитрий Маликов рассказал о том, каково быть отцом во второй раз в зрелом возрасте. По его словам, сейчас он относится к отцовству более осознанно. Об этом он сказал в интервью «Русского радио».



Актер признался, что все свободное время он старается отдавать взрослой дочери Стефании и трехлетнему Марку.

Актер сам выбирает нянь и учителей для Марка. По словам Маликова, семья живет, пока в ней есть маленькие дети, они помогают родителям чувствовать себя моложе.

Певец высказал мнение, что рожать детей никогда не поздно.

Фото: Instagram @dmitriy_malikov

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