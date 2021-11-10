|
Дмитрий Маликов поделился впечатлениями об отцовстве в 50 с лишним лет
Источник материала: ОНТ
Артист Дмитрий Маликов рассказал о том, каково быть отцом во второй раз в зрелом возрасте. По его словам, сейчас он относится к отцовству более осознанно. Об этом он
Актер признался, что все свободное время он старается отдавать взрослой дочери Стефании и трехлетнему Марку.
Актер сам выбирает нянь и учителей для Марка. По словам Маликова, семья живет, пока в ней есть маленькие дети, они помогают родителям чувствовать себя моложе.
Певец высказал мнение, что рожать детей никогда не поздно.
Фото: Instagram @dmitriy_malikov
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Артист Дмитрий Маликов рассказал о том, каково быть отцом во второй раз в зрелом возрасте. По его словам, сейчас он относится к отцовству более осознанно. Об этом...
|
Архив (Разное)