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Ватикан призвал европейские власти взять на себя ответственность за мигрантов
Источник материала: ОНТ
Обойти вниманием серьезный гуманитарный кризис, связанный с безопасностью людей, не смог и Ватикан.
Святой Престол призвал европейские власти взять на себя ответственность за мигрантов, которые скопились на границе Евросоюза.
ФОТО: БЕЛТА
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Обойти вниманием серьезный гуманитарный кризис, связанный с безопасностью людей, не смог и Ватикан. Святой Престол призвал европейские власти взять на себя...
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