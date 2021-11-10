Ватикан призвал европейские власти взять на себя ответственность за мигрантов

Источник материала: ОНТ

Обойти вниманием серьезный гуманитарный кризис, связанный с безопасностью людей, не смог и Ватикан.

Святой Престол призвал европейские власти взять на себя ответственность за мигрантов, которые скопились на границе Евросоюза.

ФОТО: БЕЛТА

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