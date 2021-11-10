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Ватикан призвал европейские власти взять на себя ответственность за мигрантов

10.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ватикан призвал европейские власти взять на себя ответственность за мигрантов

Обойти вниманием серьезный гуманитарный кризис, связанный с безопасностью людей, не смог и Ватикан.

Святой Престол призвал европейские власти взять на себя ответственность за мигрантов, которые скопились на границе Евросоюза.

ФОТО: БЕЛТА

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Обойти вниманием серьезный гуманитарный кризис, связанный с безопасностью людей, не смог и Ватикан. Святой Престол призвал европейские власти взять на себя...
 
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