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Мальчик-инвалид с ампутированными ногами замерзает в лагере беженцев на границе с Польшей

10.11.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мальчик-инвалид с ампутированными ногами замерзает в лагере беженцев на границе с Польшей

Жестокость и бесчеловечность. Именно так можно назвать то, как встречают на границе Евросоюза мигрантов, среди которых много женщин и детей. Людей с непростой судьбой. История курдского мальчика, семья которого сейчас в отчаянии – что будет с ними и со здоровьем сына. 

Надежда в нескольких метрах от границы с Евросоюзом. Родители курдского мальчика-инвалида Темена делают всё ради сына. Собрали все нехитрые пожитки. И двинулись в путь с надеждой. 

«Когда он родился, у него была болезнь ног. Из Германии мы получили предложение о лечении». 

В родном Курдистане врачи не смогли помочь Темену, поэтому спустя несколько лет мальчику ампутировали ноги. С тех пор ребенок пользуется протезами, которые нужно менять каждые полгода из-за того, что он растёт. 

«Жизнь в Курдистане слишком тяжелая, он не может ходить в школу или играть на детской площадке. Другие дети оскорбляют его, потому что он инвалид». 

Мечта мальчика во всех смыслах в руках польских властей. Те не пускают беженцев, применяют силу. Перцовый спрей, выстрелы, колючка. Рисковать здоровьем ребёнка семья не хочет – ему и так досталось. 

«Темен хочет в будущем стать врачом. Он хочет помочь детям с такими же заболеваниями, как и его».

Большинство мигрантов вдоль границы – именно курды. Народ с очень сложной судьбой. У них нет своей территории, они расселены в районах Турции, Сирии, Ирака и Ирана. Большая диаспора живёт именно в Германии, куда и стремятся курды. Туда же направляется семья Темена, но пока с той стороны на них смотрит оружие. А всё, что остаётся мальчику, – беречь свои протезы, которые уже натирают ноги, и греться у костра.

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Жестокость и бесчеловечность. Именно так можно назвать то, как встречают на границе Евросоюза мигрантов, среди которых много женщин и детей. Людей с непростой...
 
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