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Лукашенко: ни один самолет «Белавиа» сюда мигрантов не привез
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал непростую ситуацию на белорусско-польской границе. Глава государства обратил внимание, что беженцы следуют в страны ЕС, куда позвали их виновные в разрушении родных мест. Соответствующие слова прозвучали в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко,
По словам Президента Беларуси, наша страна таким образом обеспечивает работу аэропортов, а ведь речь о труде тысяч людей для обслуживания терминалов, стоянки, взлетно-посадочной полосы. При этом мигрантов сюда не привез ни один самолет «Белавиа».
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал непростую ситуацию на белорусско-польской границе. Глава государства обратил внимание, что беженцы...
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