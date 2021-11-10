Лукашенко: ни один самолет «Белавиа» сюда мигрантов не привез

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал непростую ситуацию на белорусско-польской границе. Глава государства обратил внимание, что беженцы следуют в страны ЕС, куда позвали их виновные в разрушении родных мест. Соответствующие слова прозвучали в интервью главному редактору российского журнала «Национальная оборона» военному эксперту Игорю Коротченко, передает БЕЛТА.

По словам Президента Беларуси, наша страна таким образом обеспечивает работу аэропортов, а ведь речь о труде тысяч людей для обслуживания терминалов, стоянки, взлетно-посадочной полосы. При этом мигрантов сюда не привез ни один самолет «Белавиа».

Фото: БЕЛТА

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