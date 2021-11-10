Источник материала: ОНТ

Белорусский борт прибыл в Китай за очередной партией вакцины от ковида.

Сейчас идет загрузка. В Минск доставят 1,5 миллиона доз препарата от компании «Синофарм». Его в Беларуси используют наравне с российскими «Спутник V» и «Спутник Лайт». Самолет ожидается завтра – в Пекине пока нелетная погода.

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