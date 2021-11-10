Более 30 научно-технических разработок представят на выставке к форуму Smart Industry Expo

Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 30 научно-технических и инновационных разработок в области цифровых технологий и умного производства, концепции умного города представят белорусские разработчики на выставке в онлайн-формате с 10 ноября по 10 декабря 2021 года в рамках форума Smart Industry Expo. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"На коллективном стенде ГКНТ свои экспонаты продемонстрируют учреждения и организации Министерства образования и Национальной академии наук Беларуси. Среди наиболее интересных разработок - сверхмалые орбитальные космические аппараты, умные окна на бистабильном эффекте, детский обучающий портал по основам безопасности жизнедеятельности, система мониторинга и удаленного управления на базе протокола MQTT, применение WEB-технологий и машинного обучения для предупреждения развития злокачественных новообразований кожи (SkinCancerStop), беспилотный авиационный комплекс А-20Х", - рассказали в пресс-службе.

II межрегиональный специализированный форум по смартификации реального сектора экономики Smart Industry Expo проходит в Минске с 10 по 12 ноября в онлайн-формате. Его основная цель - обмен лучшими мировыми практиками и решениями в области цифровой трансформации производств и распространение в национальном производственном секторе передовых цифровых технологий.-0-