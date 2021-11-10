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Доллар и евро подешевели. Узнайте курс валют на 10 ноября 2021

10.11.2021 13:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Доллар и евро подешевели. Узнайте курс валют на 10 ноября 2021
фото: Myfin.by

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0083 рубля до 2.435, что составило 0.34%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0425 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.017 (0.6%), на 10 ноября 2021 курс составил 2.8177. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0426 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.0165 рублей (0.48%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.006 рублей.

Объём торгов в BYN
Доллар Евро Российский рубль
44 482 800 38 822 200 34 207 400

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.395 – 2.431 рублей, курс продажи доллара 2.436 – 2.5. Евро можно было продать в диапазоне 2.75 – 2.811 рублей, купить – 2.818 – 2.895.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=71 (стоимость 1 доллара равна 71 российский рубль),
  • EUR/USD=1.159 (1 евро стоит 1.159 доллар),
  • EUR/RUB=82 (82 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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10 ноября 2021 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.435, курс евро 2.8177, курс российского рубля (100 RUB)...
 
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