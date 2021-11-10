Доллар и евро подешевели. Узнайте курс валют на 10 ноября 2021

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю
завершились падением на 0.0083 рубля до 2.435,
что составило 0.34%.
Всего за месяц доллар ослаб на 0.0425 рублей.
Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к
рублю на 0.017 (0.6%), на 10 ноября 2021 курс составил 2.8177. По итогам месяца
евро уменьшился на 0.0426 рублей.
Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю
закончились ростом на 0.0165 рублей (0.48%). За месяц средневзвешенный курс
рубля увеличился всего на 0.006 рублей.
Объём торгов в BYN
Доллар
Евро
Российский рубль
44 482 800
38 822 200
34 207 400
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки
доллара составил 2.395 – 2.431 рублей, курс продажи доллара 2.436 – 2.5.
Евро можно было продать в диапазоне 2.75 – 2.811 рублей, купить – 2.818 – 2.895.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
USD/RUB=71 (стоимость 1 доллара равна 71 российский рубль),