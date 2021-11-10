Курсы валют на 11.11.2021

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и валютам некоторых других стран, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта НБ РБ Колебания Единиц Доллар США 2.435 -0.0083 1 USD Евро 2.8177 -0.0170 1 EUR Российский рубль 3.4472 0.0165 100 RUB Гривна 9.3449 -0.0182 100 UAH Тенге 5.678 -0.0147 1000 KZT Юань 3.8107 -0.0128 10 CNY

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