«Фиксики и Покемоны мне не неинтересны». Как девушка делает модные новогодние игрушки «родом из СССР»

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива героини

Несколько лет назад бобруйчанка Кристина Бизун увлеклась изготовлением новогодних игрушек по дореволюционной технологии — из ваты и клейстера. В 2017 году ей на глаза попалась такая игрушка из советского прошлого, и девушка сама не заметила, как хобби превратилось в небольшой душевный ремесленный бизнес .

«Игрушки из ваты стали входить в моду, но я и не думала на них зарабатывать»

К тому моменту, когда в руках у Кристины оказался комок ваты, превратившийся в первую игрушку — рождественского ангела, она уже несколько лет зарабатывала на жизнь ремесленничеством: изготавливала авторские ночники, собирала композиции из воздушных шаров, пробовала делать мягкие игрушки. Однажды побывала с ночниками на ярмарке. Говорит, выручила копейки, но сама атмосфера праздничной торговли ее вдохновила.

— Тогда я поняла, что хочу постоянно участвовать в таких мероприятиях. Но что туда везти?



Фото из архива героини

Вариант игрушек из ваты девушка не рассматривала — ее рождественский ангел придавал особый шарм домашней елке, но выглядел не лучшим образом. Лишь через два года Кристина решилась снова вернуться к теме елочных украшений, записалась на онлайн-семинар и принялась оттачивать навыки.

— К тому времени игрушки из ваты стали входить в моду, но я еще не думала на них зарабатывать. Делала, скорее, для себя, для удовольствия. И выкладывала на личную страничку в Instagram.



Фото из архива героини

А дальше, как это часто бывает в бизнесе, сработало сарафанное радио. Сперва фотографии увидели и «лайкнули» знакомые, потом — попросили продать готовые игрушки или сделать что-то на заказ. Сейчас у Кристины есть свой круг постоянных покупателей из числа коллекционеров и любителей авторских елочных украшений, и именно им она в первую очередь показывает новые работы.

— Многие игрушки даже не доходят до Instagram, их раскупают напрямую, — говорит Кристина.



Фото из архива героини

«Дороже всего обходятся не материалы, а участие в ярмарках»

Свои первые игрушки Кристина создавала из подручных средств: сварила клейстер на крахмале, взяла обычную вату, акварельные краски для росписи, лицо рождественского ангела вылепила из соленого теста. Все необходимое для работы нашлось дома — специально девушка ничего не покупала.

Сейчас, конечно, ей приходится приобретать водостойкие акриловые краски, искать подходящую вату, слюду для посыпки, которую Кристина использует вместо блесток. Для лиц поделок девушка заказывает специальную глину. А еще в арсенале мастерицы — огромное количество всевозможных кисточек для работы, которые приобретались постепенно.



Фото из архива героини

Себестоимость самой простой игрушки, которую любой рукодельник из подручных материалов мог бы сделать для своей домашней елки, — 4−5 бел. рублей ($ 1,8−2), изделий из профессиональных материалов, в которые вложено много времени и труда мастера, — в несколько раз выше. Продает свои игрушки автор за 40 бел. рублей ($ 18). При этом Кристина ежегодно платит ремесленный сбор в размере двух базовых величин — 58 бел. рублей ($ 23,5).

Больше всего денег, по словам мастерицы, уходит на участие в ярмарках: одна поездка с учетом аренды торгового места и взноса обходится примерно в 300 бел. рублей ($ 120). Среди дополнительных расходов, если нужно попасть в другой город, — оплата проезда, питания и проживания.

— А на ярмарке никогда не знаешь, как пойдет торговля. Можно распродаться полностью, а можно вообще ничего не заработать, — делится ремесленница.



Фото из архива героини

«Как летом поработаешь, так зимой и получишь»

Бизнес у Кристины сезонный, но ради нескольких месяцев торговли перед Новым годом ей приходится делать игрушки круглый год. Массово заказы начинают поступать примерно в сентябре-октябре — к этому моменту у девушки обычно уже есть для покупателей арсенал готовых ватных Дедов Морозов, Снегурочек, героев сказок и мультфильмов.



Фото из архива героини

— Я не делаю современных фиксиков и покемонов, душа лежит к сказочным персонажам из моего детства. Когда приносят старые ватные игрушки на реставрацию, я полностью их не обновляю, а только устраняю проблемы — голову на место приделываю, руку.

Мне важно, чтобы игрушки сохраняли и передавали атмосферу прошлого.

Чтобы достойно зарабатывать на таких поделках, нужно поставить изготовление игрушек из ваты на поток. У Кристины, человека творческого и импульсивного, с этим часто возникают проблемы. Девушка признается, что одновременно может делать не более двух игрушек: их сперва нужно вылепить из ватно-клеевой массы, а затем просушить и расписать. Весь технологический процесс может занимать до трех дней.



Фото из архива героини

— Работа на самом деле монотонная и сильно утомляет. Но я прекрасно понимаю — как летом поработаешь, так зимой и получишь. Этим летом я ленилась, поэтому сейчас наверстываю упущенное.

За год Кристина успевает изготовить около 100 игрушек, которые распродает за три месяца — с октября по январь.

— Продажи бывают и в январе, но я чаще всего устраиваю себе отпуск, потому что предпраздничные ярмарки сильно выматывают. Затишье длится примерно до конца февраля, а потом постепенно появляются новые заказы.



Фото из архива героини

В течение года к Кристине обращаются люди, которые хотят заказать что-то конкретное — присылают фотографии, эскизы. Многие приносят старые игрушки на реставрацию.

— Это время, когда я могу работать в свое удовольствие, придумывать что-то новое. Ассортимент моей новогодней «фабрики» все время расширяется, появляются новые увлеченные клиенты — и в целом, считаю, я только в начале своего предпринимательства.

Читайте также