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Вооруженные Силы Беларуси нарастили вдоль границы состав дежурных сил противовоздушной обороны
Источник материала: ОНТ
Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственной границы на западном и северо-западном направлениях. Соответствующая информация
Уточняется, что подобные полеты стратегической бомбардировочной авиации ранее носили цикличный характер, но теперь они станут регулярными. Таким образом, подчеркивает оборонное ведомство, предприняты меры адекватного реагирования на складывающуюся обстановку на земле и в воздухе.
Фото: Министерство обороны Республики Беларусь
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Вооруженные Силы Беларуси нарастили состав дежурных сил противовоздушной обороны вдоль государственной границы на западном и северо-западном направлениях....
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