Егор Шарангович впервые в сезоне не был включен в заявку «Нью-Джерси» в НХЛ

Источник материала: ОНТ

В Национальной хоккейной лиге минувшей ночью прошли десять матчей. Но единственный белорус, который играет в НХЛ, на лед не вышел.

Егор Шарангович не принял участие в матче между «Нью-Джерси» и «Флоридой». Белоруса впервые в новом сезоне не включили в заявку на игру. Причина пока не сообщается. В итоге «Нью-Джерси» одержал уверенную победу над лидером Восточной конференции – 7:3. Пока в активе Шаранговича остаются 10 матчей, в которых он трижды отдал результативные передачи. Следующую игру «Нью-Джерси» проведёт в ночь с 11 на 12 ноября против «Нью-Йорк Айлендерс».

ФОТО: depositphotos.com

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