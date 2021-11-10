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Макей назвал предложенную Австрией конференцию по Беларуси бессмысленной затеей

10.11.2021 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Макей назвал предложенную Австрией конференцию по Беларуси бессмысленной затеей

Предложенная Австрией конференция по Беларуси – это бессмысленная и бесплодная затея. Об этом министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей заявил после состоявшегося в Москве заседания коллегий внешнеполитических ведомств Беларуси и России, информирует БЕЛТА.

Министр подчеркнул, что на некоторых медиаплощадках сейчас предпринимаются попытки придать этому мероприятию значимость. При этом утверждается, что данная конференция якобы поможет разрешить сложившуюся вокруг Беларуси ситуацию.

Владимир Макей в то же время обратил внимание, что в Евросоюзе все же есть и «здравые голоса», которые призывают к тому, чтобы задуматься, работают ли санкции в отношении Беларуси и помогают ли они разрешить эту ситуацию.

По этому вопросу также высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он предположил, что в Австрии, может быть, руководствовались и желанием организовать диалог.

Как ранее сообщали СМИ, 22 ноября Министерство иностранных дел Австрии планирует провести международную конференцию в Вене. Темой обсуждения должна стать внутриполитическая ситуация в Беларуси. К участию в конференции «На пути к благополучному и безопасному будущему Беларуси» приглашены международные эксперты и политики.

Фото: БЕЛТА

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Предложенная Австрией конференция по Беларуси – это бессмысленная и бесплодная затея. Об этом министр иностранных дел нашей страны Владимир Макей заявил после...
 
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