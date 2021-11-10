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Польские военнослужащие применяют против беженцев боевое оружие, стреляют поверх голов – ГПК
Источник материала: ОНТ
Еще одну холодную и кровавую ночь курдские беженцы пережили на границе с Польшей. Силовики жестоко избили людей, которые пересекли границу и попросили статус беженца.
У четверых мужчин серьезные травмы. После этого их без какого-либо угрызения совести просто вытолкали на территорию Беларуси. В нашей стране пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Ночью границу перешли несколько групп безоружных беженцев. Поляки назвали это силовым вторжением и избили всех, кого успели задержать.
Около трех тысяч человек по-прежнему находятся в нечеловеческих условиях в палаточном городке. Понять подобное бездействие и найти ему оправдание невозможно. В лагере беженцев работает съемочная группа ОНТ. Мы готовим подробный репортаж о том, как эти несчастные люди, которые всего лишь хотят жить в мире, сейчас выживают на границе с Польшей.
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Еще одну холодную и кровавую ночь курдские беженцы пережили на границе с Польшей. Силовики жестоко избили людей, которые пересекли границу и попросили статус...
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