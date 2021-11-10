Польские военнослужащие применяют против беженцев боевое оружие, стреляют поверх голов – ГПК

Источник материала: ОНТ

Еще одну холодную и кровавую ночь курдские беженцы пережили на границе с Польшей. Силовики жестоко избили людей, которые пересекли границу и попросили статус беженца.

У четверых мужчин серьезные травмы. После этого их без какого-либо угрызения совести просто вытолкали на территорию Беларуси. В нашей стране пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Ночью границу перешли несколько групп безоружных беженцев. Поляки назвали это силовым вторжением и избили всех, кого успели задержать.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: «Фиксируются провокации, организованные польской стороной, и грубое нарушение международного законодательства в сфере прав человека. Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие, стреляют поверх голов. События последних дней показывают, что польские силовики не сдерживаются, все более жестко избивая беженцев и вытесняя со своей территории. Это делается для запугивания и демонстрации силы перед беззащитными людьми, бегущими от войны».

Около трех тысяч человек по-прежнему находятся в нечеловеческих условиях в палаточном городке. Понять подобное бездействие и найти ему оправдание невозможно. В лагере беженцев работает съемочная группа ОНТ. Мы готовим подробный репортаж о том, как эти несчастные люди, которые всего лишь хотят жить в мире, сейчас выживают на границе с Польшей.

Подписывайтесь на нас в Telegram