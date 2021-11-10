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Мининформ и МИД Беларуси прорабатывают вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа
Источник материала: ОНТ
Министерство информации Беларуси внимательно следит за ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе и выступает за беспрепятственное и открытое освещение СМИ происходящих там событий. Об этом
В Мининформе выразили надежду, что эти шаги поспособствуют всесторонней и объективной подаче новостей из зоны массового нахождения беженцев, а также воспрепятствуют распространению дезинформации.
Фото: БЕЛТА
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Мининформ и МИД Беларуси прорабатывают вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа
Министерство информации Беларуси внимательно следит за ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе и выступает за беспрепятственное и открытое...
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