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Мининформ и МИД Беларуси прорабатывают вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа

10.11.2021 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мининформ и МИД Беларуси прорабатывают вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа

Министерство информации Беларуси внимательно следит за ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе и выступает за беспрепятственное и открытое освещение СМИ происходящих там событий. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

В Мининформе выразили надежду, что эти шаги поспособствуют всесторонней и объективной подаче новостей из зоны массового нахождения беженцев, а также воспрепятствуют распространению дезинформации.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Новости
 
 
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Министерство информации Беларуси внимательно следит за ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе и выступает за беспрепятственное и открытое...
 
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