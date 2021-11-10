Мининформ и МИД Беларуси прорабатывают вариант оперативной аккредитации и прибытия представителей ряда польских медиа

Источник материала: ОНТ

Министерство информации Беларуси внимательно следит за ситуацией с беженцами на белорусско-польской границе и выступает за беспрепятственное и открытое освещение СМИ происходящих там событий. Об этом информирует официальный сайт ведомства.

В Мининформе выразили надежду, что эти шаги поспособствуют всесторонней и объективной подаче новостей из зоны массового нахождения беженцев, а также воспрепятствуют распространению дезинформации.

Фото: БЕЛТА

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