Главы МИД Беларуси и России назвали ситуацию с беженцами продолжением политического шантажа

Источник материала: ОНТ

Продолжением политического шантажа белорусского государства ситуацию с беженцами назвали главы МИД Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров провели переговоры в Москве.

В условиях возрастающего внешнего давления (а на подходе пятый пакет санкций) стороны подтвердили намерение консолидировать работу и поддерживать другу друга. Это касается совместной реакции на недружественные действия, связанные с агрессивной риторикой Варшавы и некоторых балтийских стран в связи с ситуацией на границе с Польшей. По итогам переговоров подписана программа согласованных действий в области внешней политики на два года. Акцент – на недопустимость вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств.

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