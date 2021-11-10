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Главы МИД Беларуси и России назвали ситуацию с беженцами продолжением политического шантажа
Источник материала: ОНТ
Продолжением политического шантажа белорусского государства ситуацию с беженцами назвали главы МИД Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров провели переговоры в Москве.
В условиях возрастающего внешнего давления (а на подходе пятый пакет санкций) стороны подтвердили намерение консолидировать работу и поддерживать другу друга. Это касается совместной реакции на недружественные действия, связанные с агрессивной риторикой Варшавы и некоторых балтийских стран в связи с ситуацией на границе с Польшей. По итогам переговоров подписана программа согласованных действий в области внешней политики на два года. Акцент – на недопустимость вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств.
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Продолжением политического шантажа белорусского государства ситуацию с беженцами назвали главы МИД Беларуси и России. Владимир Макей и Сергей Лавров провели...
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