Анархиста Николая Дедка приговорили к пяти годам колонии

Источник материала: ОНТ

Минский городской суд приговорил анархиста Николая Дедка к пяти годам колонии за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

По данным следствия, 32-летний обвиняемый участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, выходил на дорогу и блокировал движение транспорта, «оказывал явное неповиновение законным требованиям» силовиков. Также администрировал «радикальный Telegram-канал». В ходе обыска у него нашли бутылки со смесью бензина, которые, как выяснилось, изготовил сам.

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