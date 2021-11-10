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Анархиста Николая Дедка приговорили к пяти годам колонии

10.11.2021 14:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Анархиста Николая Дедка приговорили к пяти годам колонии

Минский городской суд приговорил анархиста Николая Дедка к пяти годам колонии за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.  

По данным следствия, 32-летний обвиняемый участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, выходил на дорогу и блокировал движение транспорта,  «оказывал явное неповиновение законным требованиям» силовиков. Также администрировал «радикальный Telegram-канал». В ходе обыска у него нашли бутылки со смесью бензина, которые, как выяснилось, изготовил сам.  

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Минский городской суд приговорил анархиста Николая Дедка к пяти годам колонии за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности...
 
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