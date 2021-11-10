Беженцы третий день находятся на белорусско-польской границе (ФОТОФАКТ)

Источник материала: ОНТ

Беженцы с Ближнего Востока находятся на белорусско-польской границе уже третий день. Среди них много женщин и детей. Польские власти не пускают мигрантов на свою территорию. Беженцы разбили лагерь и ночуют прямо перед колючей проволокой. БЕЛТА публикует снимки с места событий.

Один из мигрантов пытается с помощью СМИ донести свое обращение к полякам. Он вспоминает, что тысячи польских беженцев в 1942 году прибыли в Курдистан. Местные их приняли. Но сейчас взаимности нет.





Мужчина подчеркивает, что среди беженцев много детей, есть беременные женщины.





Сейчас у беженцев нет проблем с едой и водой. Вчера и сегодня им доставляли гуманитарную Главное испытание – холод. Мигранты пытаются согреться в спальных мешках и палатках, жгут костры. Еще один беженец признается, что остается только надеяться, что их пропустят через границу.





По различным оценкам, сейчас в лагере почти 3 тысячи человек, порядка 500 из них – дети.





Ранее стало известно , что двум большим группам мигрантов удалось проникнуть на территорию Польши из Беларуси. Также в ночь на 10 ноября в стихийном лагере беженцев на границе были обнаружены четверо избитых мужчин, по национальности курдов. Со слов пострадавших, они пытались просить о предоставлении статуса беженца, но были задержаны польскими силовиками. В отношении мужчин применялась сила для вытеснения их за колючее заграждение.

Тем временем Польша увеличила число военных на границе с Беларусью до 15 тысяч.

Фото: БЕЛТА

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