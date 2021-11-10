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Беженцы третий день находятся на белорусско-польской границе (ФОТОФАКТ)
Источник материала: ОНТ
Беженцы с Ближнего Востока находятся на белорусско-польской границе уже третий день. Среди них много женщин и детей. Польские власти не пускают мигрантов на свою территорию. Беженцы разбили лагерь и ночуют прямо перед колючей проволокой.
Один из мигрантов пытается с помощью СМИ донести свое обращение к полякам. Он вспоминает, что тысячи польских беженцев в 1942 году прибыли в Курдистан. Местные их приняли. Но сейчас взаимности нет.
Мужчина подчеркивает, что среди беженцев много детей, есть беременные женщины.
Сейчас у беженцев нет проблем с едой и водой. Вчера и сегодня им доставляли гуманитарную Главное испытание – холод. Мигранты пытаются согреться в спальных мешках и палатках, жгут костры. Еще один беженец признается, что остается только надеяться, что их пропустят через границу.
По различным оценкам, сейчас в лагере почти 3 тысячи человек, порядка 500 из них – дети.
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Фото: БЕЛТА
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Беженцы с Ближнего Востока находятся на белорусско-польской границе уже третий день. Среди них много женщин и детей. Польские власти не пускают мигрантов на свою...
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