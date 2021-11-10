В Бресте вынесли приговор 19 участникам августовских протестов

Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте вынесли приговор 19 жителям областного центра и области, которым инкриминировано активное участие в массовых беспорядках, а двоим из них еще и кража группой лиц в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Брестской области.

Гособвинение в суде поддерживала прокуратура Бреста. По материалам дела обвиняемые - мужчины в возрасте от 18 до 37 лет - 10 и 11 августа 2020 года участвовали в центре Бреста в незаконных протестных акциях, сопровождавшихся погромами и уничтожением чужого имущества. Тогда же они применили насилие к сотрудникам органов внутренних дел, нанеся им удары руками, ногами и различными предметами. Кроме того, фигуранты повредили имущество физических и юридических лиц.

Для противоправной деятельности обвиняемые использовали палки, урны для мусора, фрагменты скамеек, тротуарной плитки и асфальта, бутылки, металлические болты, емкости с краской, пиротехнические изделия.

Общая сумма причиненного ущерба превысила Br27 тыс.

Кроме того, двое фигурантов с 11 по 21 декабря 2020 года похитили у ООО "ЭлитКровляСтрой" электросварные трубы стоимостью свыше Br10 тыс. Для этого они использовали автомобиль, принадлежавший одному из обвиняемых, и полученный во временное пользование прицеп.

Среди обвиняемых были иностранный гражданин, а также ранее судимый человек. Один из обвиняемых находился в состоянии алкогольного опьянения. Все не признали то обстоятельство, что совершили противоправные действия в ходе участия в массовых беспорядках.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Ленинского района Бреста вынес обвинительный приговор: 17 обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии усиленного режима.

Двум обвиняемым, которые на момент совершения преступлений не достигли совершеннолетия, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев и 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Обвиняемые, которые также признаны виновными в краже, приговорены к 5 и 5,5 годам лишения свободы. Обоим предстоит выплатить штраф по 100 БВ (Br2,9 тыс.), а также в солидарном порядке имущественный ущерб в пользу ООО "ЭлитКровляСтрой". К автомобилю как средству совершения преступления применена специальная конфискация.

Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с обвиняемых суммы ущерба, причиненного в ходе массовых беспорядков.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-