Источник материала: БелТА

10 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно прямо во время футбольного матча украли мяч. ||Подозреваемые попали на камеру, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Ленинским РОВД города Гродно устанавливаются личности молодых людей, которые подозреваются в краже футбольного мяча со стадиона. Инцидент на центральном стадионе областного центра произошел еще в августе. После одного из матчей сотрудники не досчитались футбольного мяча стоимостью Br290.

"Во время оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что к краже могут быть причастны молодые люди, попавшие в объектив камеры наблюдения. Личности установить пока не удалось", - отметили в милиции.

Правоохранители рекомендуют молодым людям самостоятельно явиться в органы внутренних дел. Тех, кто владеет информацией о произошедшем, просят позвонить по телефонам 375-33-624-50-96;+375-29-788-59-48.-0-