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В Шкловском районе при пожаре погиб мужчина

10.11.2021 14:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"9 ноября в 13.17 спасателям поступила информация о пожаре в жилом доме в деревне Фащевка, принадлежащем гражданину 1950 года рождения, пенсионеру. Обнаружен погибший гражданин 1960 года рождения, неработавший, который гостил у хозяина", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Обнаружен погибший гражданин 1960 года рождения, неработавший, который гостил у хозяина.
 
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