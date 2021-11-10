Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Шкловском районе при пожаре погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

"9 ноября в 13.17 спасателям поступила информация о пожаре в жилом доме в деревне Фащевка, принадлежащем гражданину 1950 года рождения, пенсионеру. Обнаружен погибший гражданин 1960 года рождения, неработавший, который гостил у хозяина", - рассказали в пресс-службе.

Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-