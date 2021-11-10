Жителя Новополоцка будут судить за попытки привести в негодность ж/д пути и совершить акт терроризма

Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебская транспортная прокуратура направила в суд Полоцкого района и Полоцка уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Новополоцка, который обвиняется в покушении на приведение в негодность путей сообщения и акт терроризма, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Витебской области.

Установлено, что мужчина поддался влиянию призывов, размещенных в деструктивных источниках информации. Чтобы замкнуть рельсовую цепь железнодорожного пути, он в октябре 2020 года на территории Витебска и Витебского района пытался закрепить заготовленные заранее фрагменты металлического кабеля. Такие действия могли привести к угрозе безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, отметили в прокуратуре.

Кроме того, обвиняемый изготовил самодельные устройства, которые должны были воспрепятствовать дорожному движению транспорта (ежи), и в ноябре 2020 года разбросал их на участке дороги Витебск - Полоцк. Некоторым автомобилям, участвовавшим в патриотическом автопробеге "За единую Беларусь!", причинены технические повреждения.

С целью возмещения вреда на имущество обвиняемого стоимостью Br600 наложен арест.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений.

Избранную ранее в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.-0-