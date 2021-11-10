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Маслянистые пятна замечены на реке Лошице в Минске

10.11.2021 15:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели установили боновые заграждения на реке Лошице в Минске, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Сегодня в 10.50 очевидец сообщил спасателям, что на реке Лошице в районе 1-го Трубного пер., 31а видно маслянистое пятно. К месту происшествия были направлены работники МЧС. Вдоль берега они обнаружили маслянистые пятна шириной от 0,1 до 1 м. Источником загрязнения стал ливневой коллектор дождевой канализации по 2-му Брестскому пер., 45. Мора рыбы не замечено.

Работники МЧС и "Горремливнестока" установили два боновых заграждения, чтобы пятна не растекались.

Устраняли проблему коммунальные службы города ("Горремливнесток", "Минскводоканал" и зеленстрой Октябрьского района), УВД администрации Октябрьского района, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

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Теги: Минск
 
 
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Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды взял пробы воды на анализ.
 
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