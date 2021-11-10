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Белорусам предлагают сдавать старые пластиковые карты. Взамен обещают фитнес-бутылки для воды или сумку-шоппер

10.11.2021 15:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Белорусам предлагают сдавать старые пластиковые карты. Взамен обещают фитнес-бутылки для воды или сумку-шоппер

Обмену подлежат карты любого банка. А еще – дисконтные, проездные и читательские. Последующее измельчение позволит сохранить конфиденциальность данных.

Всем участникам зеленой акции предложат бесплатно оформить виртуальную карту. Предусмотрены и подарки: за 10 сданных карточек – модная сумка-шоппер, а за 18 – к сумке добавится еще и фитнес-бутылка для воды. В банке отмечают, что количество подарков ограничено, поэтому стоит прийти пораньше.

В Минске ненужные карточки примут в офисе Сбер Банка на Машерова, 80. Пластик можно будет сдать в пятницу 12 ноября с 9 до 17 часов, то есть пока работает офис. Весь собранный пластик Сбер Банк передаст на переработку, для вторичного использования. Тем самым карточки не попадут на свалку, окружающая среда не пострадает.

«Каждый желающий может внести вклад в сохранение экологии, если просто оставит карты в нашем специальном контейнере, а не в мусорном. Для нас важно собрать ненужный пластик и передать на переработку, пока он не оказался на свалке. Инициатива будет масштабной: пункты по сбору карточек откроются 12 ноября в Минске и всех областных центрах. Вместе мы сможем сделать нашу планету чуточку зеленее», – отметили в Сбер Банке.

Напомним, предыдущая акция по сбору пластикатовых карт прошла во время «Зеленого марафона» в июне этого года. Тогда минчане принесли около 30 кг старых карточек – желающих помощь природе оказалось даже больше, чем бегунов. Таким образом, летняя столичная акция получила логичное развитие и в этот раз расширилась территориально на все областные центры.

 
Теги: Минск
 
 
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Сбер Банк откроет 12 ноября в Минске и областных центрах временные пункты по сбору ненужных пластиковых карт, чтобы в дальнейшем отправить их в места переработки....
 
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