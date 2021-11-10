Бобруйчане распространяли наркотик в четырех областях Беларуси

Источник материала: БелТА

10 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Заводские рабочие распространяли наркотик в четырех областях страны, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.

Бобруйский наркоконтроль пресек преступную деятельность двоих 33-летних жителей Бобруйска, которые работали на виртуальный интернет-магазин по продаже запрещенных веществ.

"Утром 8 ноября на въезде в город милиционеры задержали "Форд Мондео", в котором мужчина и женщина перевозили 1 кг альфа-PVP, - отметил начальник ОНиПТЛ УВД Бобруйского горисполкома Вадим Боложко. - В телефоне одного из них были обнаружены координаты мест в Могилевской, Витебской, Гомельской и Минской областях, куда необходимо доставить "товар".

По оперативной информации, основным наркодилером был молодой человек. Роль его "коллеги" установят следователи. За незаконный оборот наркотиков возбуждено уголовное дело.-0-