Сколько чашек кофе в день будут полезны для здоровья? Мнение диетолога

Источник материала: ОНТ

Британский диетолог Фрэнки Филлипс рассказала о том, какое количество чашек кофе в день будет оптимальным, а также раскрыла некоторые полезные свойства этого напитка. Об этом сообщает издание Eat This, Not That.

Так, нормой для взрослого человека является от трех до пяти чешек в день, однако суммарное потребление кофеина не должно превышать 400 миллиграммов в сутки. При этом специалист подчеркнула, что данное правило ни в коем случае не распространяется на беременных женщин.

Филлипс также отметила, что регулярное употребление кофеина снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа. Кроме того, напиток содержит антиоксиданты, обладающие противовоспалительным действием, а также улучшает когнитивные способности и работу мозга в целом.

Более того, по мнению специалиста, напиток может быть полезен для желающих похудеть, поскольку кофе существенно ускоряет метаболизм. Однако тут чрезвычайно важно пить его правильно, не добавляя жирные сливки, молоко, сахар или сиропы.

Фото: Freepik

