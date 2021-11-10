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Диетолог назвала самые безопасные для здоровья сладости
Источник материала: ОНТ
Диетолог Юлия Половинская назвала самые безопасные для здоровья человека сладости. Слова эксперта
Половинская советует есть натуральные сладости – мармелад и пастилу без сахара. Медик отметила, что человеческий организм нуждается в глюкозе, которую можно получить из фруктов, ягод и сухофруктов. Но диетолог при этом обращает внимание: подавляющее большинство представленных в магазинах лакомств содержат рафинированный сахар, который наносит вред здоровью.
Фото: Pixabay
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Диетолог Юлия Половинская назвала самые безопасные для здоровья человека сладости. Слова эксперта приводит РИА «Новости». Половинская советует есть натуральные...
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