Диетолог назвала самые безопасные для здоровья сладости

Источник материала: ОНТ

Диетолог Юлия Половинская назвала самые безопасные для здоровья человека сладости. Слова эксперта приводит РИА «Новости».

Половинская советует есть натуральные сладости – мармелад и пастилу без сахара. Медик отметила, что человеческий организм нуждается в глюкозе, которую можно получить из фруктов, ягод и сухофруктов. Но диетолог при этом обращает внимание: подавляющее большинство представленных в магазинах лакомств содержат рафинированный сахар, который наносит вред здоровью.

Фото: Pixabay

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