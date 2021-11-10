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Диетолог назвала самые безопасные для здоровья сладости

10.11.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Диетолог назвала самые безопасные для здоровья сладости

Диетолог Юлия Половинская назвала самые безопасные для здоровья человека сладости. Слова эксперта приводит РИА «Новости».

Половинская советует есть натуральные сладости – мармелад и пастилу без сахара. Медик отметила, что человеческий организм нуждается в глюкозе, которую можно получить из фруктов, ягод и сухофруктов. Но диетолог при этом обращает внимание: подавляющее большинство представленных в магазинах лакомств содержат рафинированный сахар, который наносит вред здоровью.

Фото: Pixabay

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Диетолог Юлия Половинская назвала самые безопасные для здоровья человека сладости. Слова эксперта приводит РИА «Новости». Половинская советует есть натуральные...
 
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