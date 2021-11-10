Банковские вклады. Обзор депозитов от «Беларусбанка»

Источник материала: ОНТ

Деньги должны работать – так считают успешные люди этого мира. Так что, если есть свободная сумма, бессмысленно хранить ее дома под подушкой. Гораздо выгоднее – положить деньги в банк под проценты и приумножить свой капитал.

Любой депозит – это дополнительный доход. И, пожалуй, сдерживающий фактор. Когда сбережения под рукой, растратить все накопленное очень просто. О том, что выгодно, надежно и безопасно – в нашей финансовой рубрике.





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