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Банковские вклады. Обзор депозитов от «Беларусбанка»
Источник материала: ОНТ
Деньги должны работать – так считают успешные люди этого мира. Так что, если есть свободная сумма, бессмысленно хранить ее дома под подушкой. Гораздо выгоднее – положить деньги в банк под проценты и приумножить свой капитал.
Любой депозит – это дополнительный доход. И, пожалуй, сдерживающий фактор. Когда сбережения под рукой, растратить все накопленное очень просто. О том, что выгодно, надежно и безопасно – в нашей финансовой рубрике.
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Деньги должны работать – так считают успешные люди этого мира. Так что, если есть свободная сумма, бессмысленно хранить ее дома под подушкой. Гораздо выгоднее –...
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