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Банковские вклады. Обзор депозитов от «Беларусбанка»

10.11.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Банковские вклады. Обзор депозитов от «Беларусбанка»

Деньги должны работать – так считают успешные люди этого мира. Так что, если есть свободная сумма, бессмысленно хранить ее дома под подушкой.  Гораздо выгоднее – положить деньги в банк под проценты и приумножить свой капитал. 

Любой депозит – это дополнительный доход. И, пожалуй, сдерживающий фактор. Когда сбережения под рукой, растратить все накопленное очень просто. О том, что выгодно, надежно и безопасно – в нашей финансовой рубрике.  


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Деньги должны работать – так считают успешные люди этого мира. Так что, если есть свободная сумма, бессмысленно хранить ее дома под подушкой.  Гораздо выгоднее –...
 
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