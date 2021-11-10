Меркель позвонила Путину для обсуждения ситуации на границе Беларуси со странами ЕС

Источник материала: ОНТ

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель позвонила Президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на белорусской границе. Российский президент предложил наладить прямой диалог стран Евросоюза с Минском. Об этом информирует РИА «Новости».

Как уточняет пресс-служба Президента Российской Федерации, в разговоре была выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

Путин и Меркель условились продолжить разговор на эту тему.

Фото: Pixabay

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