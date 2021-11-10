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Меркель позвонила Путину для обсуждения ситуации на границе Беларуси со странами ЕС
Источник материала: ОНТ
Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель позвонила Президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на белорусской границе. Российский президент предложил наладить прямой диалог стран Евросоюза с Минском. Об этом
Как
Путин и Меркель условились продолжить разговор на эту тему.
Фото: Pixabay
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Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель позвонила Президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на белорусской границе. Российский...
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