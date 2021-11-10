ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Меркель позвонила Путину для обсуждения ситуации на границе Беларуси со странами ЕС

10.11.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Меркель позвонила Путину для обсуждения ситуации на границе Беларуси со странами ЕС

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель позвонила Президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на белорусской границе. Российский президент предложил наладить прямой диалог стран Евросоюза с Минском. Об этом информирует РИА «Новости».

Как уточняет пресс-служба Президента Российской Федерации, в разговоре была выражена озабоченность гуманитарными последствиями миграционного кризиса.

Путин и Меркель условились продолжить разговор на эту тему.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель позвонила Президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на белорусской границе. Российский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бобруйчане распространяли наркотик в четырех областях Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by