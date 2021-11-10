ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Захарова о ЕС: Они были заняты другим, им не было дела ни до мигрантов, ни до беженцев

10.11.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Захарова о ЕС: Они были заняты другим, им не было дела ни до мигрантов, ни до беженцев

Последний гвоздь в аргументы тех, кто предъявляет претензии официальному Минску и обвиняет в ситуации на границе c Польшей. Миграционный кризис в Европе обсудили эксперты в программе Владимира Соловьева.  

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: «Официальные власти Беларуси неоднократно предлагали провести консультации со странами ЕС по миграционной проблематике. На это они получали категорический отказ. Вместо этого официальные представители и власти стран ЕС устраивали парад-алле с, как вы помните, демаршами послов, обличительными выступлениями. Естественно, с поддержкой и проведением неких протокольных мероприятий с участием белорусской оппозиции. Они были заняты другим. Им не было дела ни до мигрантов, ни до беженцев, ни до ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке». 


ФОТО: МИД России

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последний гвоздь в аргументы тех, кто предъявляет претензии официальному Минску и обвиняет в ситуации на границе c Польшей. Миграционный кризис в Европе обсудили...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бобруйчане распространяли наркотик в четырех областях Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by