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Захарова о ЕС: Они были заняты другим, им не было дела ни до мигрантов, ни до беженцев
Источник материала: ОНТ
Последний гвоздь в аргументы тех, кто предъявляет претензии официальному Минску и обвиняет в ситуации на границе c Польшей. Миграционный кризис в Европе обсудили эксперты в программе Владимира Соловьева.
ФОТО: МИД России
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Последний гвоздь в аргументы тех, кто предъявляет претензии официальному Минску и обвиняет в ситуации на границе c Польшей. Миграционный кризис в Европе обсудили...
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