Захарова о ЕС: Они были заняты другим, им не было дела ни до мигрантов, ни до беженцев

Источник материала: ОНТ

Последний гвоздь в аргументы тех, кто предъявляет претензии официальному Минску и обвиняет в ситуации на границе c Польшей. Миграционный кризис в Европе обсудили эксперты в программе Владимира Соловьева.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: «Официальные власти Беларуси неоднократно предлагали провести консультации со странами ЕС по миграционной проблематике. На это они получали категорический отказ. Вместо этого официальные представители и власти стран ЕС устраивали парад-алле с, как вы помните, демаршами послов, обличительными выступлениями. Естественно, с поддержкой и проведением неких протокольных мероприятий с участием белорусской оппозиции. Они были заняты другим. Им не было дела ни до мигрантов, ни до беженцев, ни до ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке».





ФОТО: МИД России

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