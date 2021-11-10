ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Минске мужчина обворовал 18 маршруток

10.11.2021 16:29 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники уголовного розыска Заводского РУВД Минска задержали 28-летнего уроженца Минской области, который причастен к серии краж имущества из маршруток. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Установлено, что мужчина в июне этого года приехал из России, где отбывал наказание за угон и применение насилия в отношении представителя власти. Он снял квартиру в Минске и устроился на работу грузчиком, а уже в июле совершил первые кражи: похитил оставленную без присмотра барсетку и мобильный телефон во дворе частного дома. Возбужденное за воровство уголовное дело и обязательство о явке правонарушителя не остановили - фигурант переключил свое внимание на маршрутки", - рассказали в ГУВД.

Мужчина вырывал уплотнительную резинку бокового стекла, после чего выдавливал его, если не удавалось - выбивал. Таким образом он проник в 18 автомобилей. Когда милиционеры задержали злоумышленника после совершения очередной кражи, он рассказал о еще нескольких эпизодах и вернул похищенное: деньги, банковские карты, автодокументы, видеорегистраторы, навигаторы, флеш-накопители, телефоны, инструменты. Сумма ущерба устанавливается.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовные дела по фактам краж.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда милиционеры задержали злоумышленника после совершения очередной кражи, он рассказал о еще нескольких эпизодах и вернул похищенное: деньги, банковские...
 
Новости дня
Новости разные
 
Захарова о ЕС: Они были заняты другим, им не было дела ни до мигрантов, ни до беженцев
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей
Каталог низких цен

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by