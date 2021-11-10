Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Менеджер общественного объединения задержана за руководство "женскими маршами". Об этом БЕЛТА сообщили МВД.

Продолжается работа по установлению лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и уличных протестах в 2020 году. В этой связи на днях сотрудники ГУБОПиК задержали 40-летнюю жительницу Минска.

"Женщина работает менеджером в общественном объединении для лиц, пострадавших от домашнего насилия. В августе и сентябре 2020 года она руководила так называемыми женскими маршами в столице. При этом сама выходила на проезжую часть, перекрывая дорожный трафик", - рассказали в ведомстве.

Минчанка признана подозреваемой по уголовному делу, возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них. Фигурантка проверяется на причастность к иным преступлениям протестной направленности, в том числе с использованием служебного положения.-0-