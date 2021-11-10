Контролера пассажирского транспорта в Минске приговорили к 2 годам лишения свободы с отсрочкой

Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Первомайского района Минска приговорил контролера пассажирского транспорта к двум годам лишения свободы, применив отсрочку исполнения наказания на два года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Мингорсуда.

Контролер проходила обвиняемой по уголовному делу о злоупотреблении властью или служебными полномочиями. С 9 января по 14 июля 2020 года она выявляла безбилетных пассажиров, однако из-за отсутствия у них документов, подтверждающих личность, постановления о наложении административного взыскания составляла на других людей, которые ранее привлекались за безбилетный проезд. В суде обвиняемая свою вину признала в полном объеме.

Кроме основного, суд назначил женщине дополнительное наказание: она лишена права занимать должности, связанные с совершением юридически значимых действий, на срок 5 лет.

В пресс-службе пояснили, что обвиняемая обязана не менять места жительства без согласия органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, не выезжать по личным делам на срок более одного месяца за пределы района (города) места жительства.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательстве порядке.-0-