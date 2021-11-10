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Что происходит в лагере беженцев на границе с Польшей 10 ноября?

10.11.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что происходит в лагере беженцев на границе с Польшей 10 ноября?

Холод, голод и слёзы на польской границе. Варшава снова повышает градус жестокости против мирных беженцев. Состояние здоровья многих из них вызывает опасение. Но даже в таком положении эти несчастные люди повторяют, что они не вернутся назад. Часть из них этой ночью прорвалась в Польшу. Людей догнали, жёстко избили и выбросили обратно. Почему дорога в демократическую Европу превратилась для беженцев в настоящий ад? Алексей Кряквин дежурит в спонтанном лагере под открытым небом.

Подробнее - в видеоинформации.


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Холод, голод и слёзы на польской границе. Варшава снова повышает градус жестокости против мирных беженцев. Состояние здоровья многих из них вызывает опасение. Но...
 
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