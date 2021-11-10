Что происходит в лагере беженцев на границе с Польшей 10 ноября?

Источник материала: ОНТ

Холод, голод и слёзы на польской границе. Варшава снова повышает градус жестокости против мирных беженцев. Состояние здоровья многих из них вызывает опасение. Но даже в таком положении эти несчастные люди повторяют, что они не вернутся назад. Часть из них этой ночью прорвалась в Польшу. Людей догнали, жёстко избили и выбросили обратно. Почему дорога в демократическую Европу превратилась для беженцев в настоящий ад? Алексей Кряквин дежурит в спонтанном лагере под открытым небом.

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