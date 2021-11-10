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В Польше запретили журналистам проход на границу и посоветовали ехать в Беларусь

10.11.2021 17:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Польше запретили журналистам проход на границу и посоветовали ехать в Беларусь

Польским журналистам не удаётся попасть на границу, чтобы своими глазами увидеть всё происходящее. Причём прессу не пускает не белорусская (как кому-то хотелось бы думать), а как раз польская сторона! 

Из-за наплыва мигрантов почти в 200 приграничных городов действует режим чрезвычайного положения. Формально из-за него журналистов и не пускают в регион. В эфире одного из телеканалов замглавы польского МИДа посоветовал средствам массовой информации ехать в Беларусь и делать репортажи оттуда. Больше того, чиновник даже обвинил польских журналистов в нагнетании ситуации с мигрантами. Белорусский Мининформ выступает за открытое и беспрепятственное освещение событий на границе.  

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Польским журналистам не удаётся попасть на границу, чтобы своими глазами увидеть всё происходящее. Причём прессу не пускает не белорусская (как кому-то хотелось бы...
 
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