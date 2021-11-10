«Это гибридная война». Эксперты прокомментировали действия Польши

Источник материала: ОНТ

Военная провокация и попытка сохранить за собой власть. Так эксперты объясняют действия польских властей. Для достижения цели они прибегают к самым отвратительным методам. И вместо того, чтобы выполнять обязательства, международное право, они используют грязные способы нагнетания обстановки в регионе.

Вадим Гигин, председатель правления Белорусского общества «Знание»: «Что сделали польские власти? Они нагнали армию, силовиков, травят этих людей, создают картинку для кого? Для внутреннего пользования, поскольку избиратели правящей партии "Право и справедливость" – это оголтелые шовинисты, националисты и ксенофобы. Качиньский, Дуда и Моравецкий – вот эта вот правящая клика польская, они пытаются своим избирателям показать, какие крутые, как разбираемся с этими мусульманами, не пускаем их в нашу белую католическую Польшу. Вот это делается ровно для того. Плюс они уверены, что данная политика ляжет в русло антироссийской, антибелорусской стратегии, которую проводит Запад. Поэтому сюда приплетают вместе с Лукашенко Путина, а в последнее время Запад недоволен и Эрдоганом. Идет такая демонизация, пропаганда, нагнетание всей этой ситуации. Нужно сказать прямо, что Качиньский и его окружение – они являются политическими авантюристами, преследуя свою главную цель – сохранить за собой власть в Польше. Они могут пойти на военную провокацию».

Александр Павловский, независимый военный эксперт: «Польская сторона не хочет выполнять те соглашения, которые существуют в Европейском союзе, принимать нелегальных мигрантов. Их обеспечивать социальными вопросами. В то же время обыгрывая такую ситуацию, они показывают ЕС свою активность, что они стараются что-то сделать, якобы для ЕС. Это и есть та гибридная война против нас, которую не мы ведем против Польши, а Польша – против нас. Дипломатические санкции есть – да. Экономические санкции есть – да, есть. Информационная война – да, есть. Ведь они эту информационную войну разыграли. Все это говорит о том, что гибридная война в полном объеме существует и проводится в отношении Беларуси. И здесь разыгрывается карта не только против Беларуси, но и против Союзного государства, и против России. Нелегальных мигрантов мы не создавали. Нелегальная миграция создана США специально для того, чтобы создать ситуацию хаоса в том регионе. В то же время эту ситуацию создать и в Европе. Они привлекали, в том числе Польшу, к так называемым операциям по созданию демократических государств. И где их создали? Америка и кого они привлекали, они создали невыносимую ситуацию для этих людей – и они стали беженцами. Они ищут, где найти свое спокойствие. И Беларусь является только транзитом».

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