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Суд приговорил обвиняемого к 3 годам ограничения свободы за оскорбительные комментарии в Telegram-чате

10.11.2021 18:07 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Советского района Минска поддержала в суде гособвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего обвиняемого, которому инкриминировано публичное оскорбление Президента и иных представителей власти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Во время суда установлено, что обвиняемый с 10 апреля по 24 июня 2021 года в одном из Telegram-чатов разместил оскорбительные комментарии в адрес главы государства, председателя Совета Республики, председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, а также прокурорского работника и других представителей власти.

С учетом представленных доказательств суд Советского района Минска вынес обвинительный приговор: 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа со штрафом в размере 300 ВБ.

Мобильный телефон обвиняемого безвозмездно изъят в доход государства как средство совершения преступления.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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С учетом представленных доказательств суд Советского района Минска вынес обвинительный приговор: 3 года ограничения свободы с направлением в исправительное...
 
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