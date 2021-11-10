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Обещал жениться и выманил деньги: мошенника приговорили к 5 годам колонии

10.11.2021 18:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Московского района Минска поддержала в суде государственное обвинение в отношении ранее неоднократно судимого мужчины, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

Выяснилось, что мужчина, отбывая наказание в виде ограничения свободы по предыдущему приговору, познакомился в интернете с девушкой. У них сложились близкие отношения, обвиняемый обещал потерпевшей создать семью и выехать с ней за границу. Под предлогом передачи материальных ценностей должностным лицам исправительного учреждения в целях его освобождения обвиняемый убедил потерпевшую перевести ему в несколько этапов Br17,9 тыс. Этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Примечательно, что ранее мужчину уже осуждали за мошенничество при схожих обстоятельствах. В этот раз суд Московского района Минска приговорил фигуранта к лишению свободы на 5 лет 1 месяц в колонии строгого режима со штрафом 100 БВ.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.
 
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