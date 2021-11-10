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Утверждение 28 союзных программ: ритуальное действие или реальная интеграция? Мнение экспертов

10.11.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Утверждение 28 союзных программ: ритуальное действие или реальная интеграция? Мнение экспертов

На минувшей неделе состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором были утверждены 28 союзных программ. Зачастую можно встретить такое мнение, что подписание данных документов – это скорее ритуальные действия. Почему на самом деле это событие является знаковым?

На этот вопрос ответили гости студии программы «ОбъективНо» на ОНТ: председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и заведующая кафедрой Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова.


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На минувшей неделе состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором были утверждены 28 союзных программ. Зачастую можно встретить такое...
 
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