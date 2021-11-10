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Утверждение 28 союзных программ: ритуальное действие или реальная интеграция? Мнение экспертов
Источник материала: ОНТ
На минувшей неделе состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором были утверждены 28 союзных программ. Зачастую можно встретить такое мнение, что подписание данных документов – это скорее ритуальные действия. Почему на самом деле это событие является знаковым?
На этот вопрос ответили гости студии программы «ОбъективНо» на ОНТ: председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин и заведующая кафедрой Белорусского государственного технологического университета Ирина Новикова.
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На минувшей неделе состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства, на котором были утверждены 28 союзных программ. Зачастую можно встретить такое...
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