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Обещали свободу, а встретили колючей проволокой: в чем причины резкой смены позиции ЕС по вопросу беженцев?

10.11.2021 19:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обещали свободу, а встретили колючей проволокой: в чем причины резкой смены позиции ЕС по вопросу беженцев?

Миграционный кризис в Европе, который в самой Европе, а особенно в Варшаве и Вильнюсе, пытаются представить виной Беларуси, вновь разворачивается в полную силу. Ранее через Средиземное море в Европу приплывало куда большее количество беженцев, чем сейчас пытается попасть через восточную границу, однако тогда это не вызвало такой острой реакции. А в минувший понедельник беженцы, уставшие бегать группками, самоорганизовались колонной направились к границе.

Почему Европа отказалась принимать беженцев и зачем в кризисе обвиняют Беларусь? Ответы на эти вопросы попытались дать гости студии программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ: председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов, а также заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Беларуси Олег Гайдукевич и политолог Николай Щекин.


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Миграционный кризис в Европе, который в самой Европе, а особенно в Варшаве и Вильнюсе, пытаются представить виной Беларуси, вновь разворачивается в полную силу....
 
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