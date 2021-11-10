Обещали свободу, а встретили колючей проволокой: в чем причины резкой смены позиции ЕС по вопросу беженцев?

Источник материала: ОНТ

Миграционный кризис в Европе, который в самой Европе, а особенно в Варшаве и Вильнюсе, пытаются представить виной Беларуси, вновь разворачивается в полную силу. Ранее через Средиземное море в Европу приплывало куда большее количество беженцев, чем сейчас пытается попасть через восточную границу, однако тогда это не вызвало такой острой реакции. А в минувший понедельник беженцы, уставшие бегать группками, самоорганизовались колонной направились к границе.

Почему Европа отказалась принимать беженцев и зачем в кризисе обвиняют Беларусь? Ответы на эти вопросы попытались дать гости студии программы «ОбъективНо» на телеканале ОНТ: председатель правления белорусского общества «Знание» Вадим Гигин, генеральный секретарь Белорусского Общества Красного Креста Дмитрий Шевцов, а также заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального Собрания Беларуси Олег Гайдукевич и политолог Николай Щекин.





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