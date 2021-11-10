Прохладно и сыро. Прогноз погоды на 11 ноября

Источник материала: ОНТ

Арктическое вторжение накрыло Беларусь в начале недели. В ближайшие дни характер погоды существенно не изменится. В нашу страну продолжат поступать влажные прохладные воздушные массы.

11 ноября погодные условия будет определять область высокого атмосферного давления, по периферии которого продолжит поступать холодный воздух с запада Европы, лишь утром и днем по северу скажется влияние более влажных воздушных масс, которые и станут причиной выпадения осадков

В четверг – облачно с прояснениями. Утром и днем по северу страны пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра, влажность до 90%, слабый гололед. Ветер юго-западный умеренный. Атмосферное давление будет слабо падать.

Утром температура воздуха от -2℃ по востоку до +2℃ тепла по западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет немного прохладнее. В середине дня столбики термометров на отметках от +1℃ по северо-востоку до +8℃ по юго-западу. К вечеру – от 0℃ в восточных районах до +4℃ в западных.

В пятницу ночью и утром скажется влияние атмосферных фронтов с Западной Европы, которые принесут на большую часть страны кратковременные дожди, днем с ростом атмосферного давления они прекратятся. Ночью и утром слабый туман, видимость до километра. Ветер западный умеренный, временами порывистый. Температура ночью -2℃…+5℃, днем от +4℃ по северо-востоку до +10℃ по юго-западу. В предстоящие выходные в большинстве регионов ожидается прохладная и без существенных осадков погода.

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