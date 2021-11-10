В Шотландии мужчина попал в больницу из-за взорвавшегося в микроволновке яйца

Источник материала: ОНТ

Попытка приготовить куриное яйцо в микроволновой печи неожиданно обернулась ожоговым отделением больницы для жителя Шотландии. Об этом сообщает издание Daily Record.

С непредвиденными последствиями столкнулся 40-летний Гэри Макдуггал. По его словам, он уже много раз варил яйца в микроволновке, однако в этот раз что-то пошло не так. Он достал еду из печи, положил на стол и уже собирался снять скорлупу. Однако стоило ему только прикоснуться к яйцу, как оно неожиданно взорвалось.

Горячая жижа попала мужчине прямо в глаз, а также на щеку, нос и грудь. В этот момент в жилище Макдуггала находился его друг, который вызвал ему скорую. Пострадавшего отвезли в больницу, где ему была оказана необходимая помощь.

Сам шотландец, после случившегося, призвал всех любителей готовить яйца в микроволновке отказаться от подобного метода, так как у мужчины до сих пор не прошел отек глаза, а на теле и лице остались следы от серьезных ожогов.

Фото: Freepik

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