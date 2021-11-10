Источник материала: БT

В тумане дурмана поверил в себя - мужчина под действием наркотиков попытался напасть на одну из столичных школ. Инцидент случился вечером, около 6 часов. Работник охраны заметила неизвестного мужчину, который был в одном нижнем белье. Он прогуливался по территории у школы. Сторож сразу нажала тревожную кнопку. В какой-то момент фигурант бросился к входной двери, он попытался прорваться в школу. Но путь дебоширу преградили родители учеников, до приезда правоохранителей они не отпускали мужчину. Задержанный - 27-летний парень, ранее был судим, нигде сейчас не работает. Стражам порядка он рассказал, что хотел напасть на учебное заведение. Оказалось, что фигурант находился под действием дурмана. Его отвезли в больницу. Действиям злоумышленника дадут правовую оценку стражи порядка.

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