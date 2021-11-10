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Двое жителей Гомельского региона стали фигурантами уголовных дел по факту хулиганства

10.11.2021 19:59 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

В последний день октября в Лельчицком городском парке молодой человек выбил доски в беседке и повредил скамейку. Об этом в милицию сообщили очевидцы. Объяснить мотив такого поступка 18-летний дебошир не смог, вероятно, в том числе потому, что, по информации милиции, был пьян. Как позже расскажет задержанный, в тот день он позволил себе выпить рюмку спиртного с друзьями. Известно, что ранее парень (он работает плотником в строительной организации)  несколько раз совершал мелкие хищения и хулиганства, не раз распивал спиртное в общественных местах. За это был направлен в учебно-воспитательное учреждение. Спустя неделю,  как рассказали правоохранители, не на шутку разошелся 52-летний житель деревни Руденец, что в Буда-Кошелевском районе. 

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Теги: Гомель
 
 
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В последний день октября в Лельчицком городском парке молодой человек выбил доски в беседке и повредил скамейку. Об этом в милицию сообщили очевидцы. Объяснить...
 
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