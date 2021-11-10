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В Минске две школьницы задержаны за сбыт психотропа
Источник материала: БTНе доросли до аттестата, а уже попали в сети наркобизнеса. В Минске две школьницы задержаны за сбыт психотропа. 17-летнюю старшеклассницу взяли оперативники, когда та собиралась делать закладки. В планах было спрятать 7 свертков с альфа-PVP (это то, что девушка взяла с собой). А уже дома были припасены еще 15 кульков с товаром, а также атрибуты для фасовки отравы и употребления. Общий вес изъятого наркотика составил 22 грамма. В отношении девушек возбуждены уголовные дела за сбыт наркотиков. Вероятно, теперь ученицы сменят школьную на скамью подсудимых. Несмотря на огромную профилактическую работу, некоторые подростки верят словам дилеров о безопасности и прибыльности работы. Однако на деле в плюсе остается лишь верхушка наркобизнеса, а расплачиваются за сбыт рядовые курьеры.
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Не доросли до аттестата, а уже попали в сети наркобизнеса. В Минске две школьницы задержаны за сбыт психотропа. 17-летнюю старшеклассницу взяли оперативники, когда...
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