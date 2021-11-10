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Обзор дорожных новостей за 10 ноября

10.11.2021 19:59 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Под Брестом накануне утром перевернулась легковушка. По предварительной версии дорожной милиции, 39-летний мужчина за рулем Renault, двигаясь по олимпийской трассе, в какой-то момент потерял контроль над управлением, из-за чего машина вылетела в кювет. Водитель в аварии не пострадал, в том числе, как отметили в ГАИ, потому что был пристегнут. 

В результате аварии в Гомеле накануне травмы получила водитель SEAT. 37-летняя женщина, как предварительно выяснили стражи дорог, ехала по улице Федюнинского и при повороте налево (в этот момент для нее горел разрешающий сигнал светофора) не пропустила встречный Opel под управлением 30-летнего водителя. От удара испанский автомобиль отбросило за пределы проезжей части. Пострадавшую после оказания помощи медиками отпустили домой. 

Аналогичная авария в Рогачевском районе. Сначала под колесами Ford, а после  в хирургическом отделении больницы  оказался 57-летний мужчина. По предварительной версии ГАИ, пострадавший ехал на велосипеде по трассе граница России - Гомель - граница Украины по краю проезжей части, когда его сбил попутный Ford. Почему 41-летний водитель автомобиля не смог вовремя нажать на тормоз, еще предстоит выяснить. 

В Барановичах  с травмами госпитализировали пешехода. 38-летнего местного жителя,  как предварительно рассказали стражи дорог,  накануне сбил водитель Citroen.  Пешеход в это момент пересекал дорогу на улице Вильсковского по зебре. Подробности аварии устанавливаются пока в формате проверки. 

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Под Брестом накануне утром перевернулась легковушка. По предварительной версии дорожной милиции, 39-летний мужчина за рулем Renault, двигаясь по олимпийской трассе, в...
 
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