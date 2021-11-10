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Следствие гродненского региона разбирается в обстоятельствах уголовного дела по факту изнасилования школьницы из Сморгонского района

10.11.2021 19:59 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Как рассказали в милиции, в первый день ноября вечером 15-летняя девочка возвращалась из райцентра после встречи с подругами. Выйдя на автобусной остановке, подросток направилась в сторону дома, когда ее неожиданно схватил неизвестный мужчина и затащил в лес. В какой-то момент школьнице удастся вырваться из рук насильника и убежать. О случившемся в милицию сообщат родители девочки, когда заберут ее домой. Предполагаемого насильника по приметам распознает на следующий день местный участковый инспектор, после чего подозреваемого задержат. 

Почему задержание подозреваемого - это результат не только профессионализма сотрудников милиции, но и удачного стечения обстоятельств? И как участковому инспектору удалось распознать предполагаемого насильника? Все подробности расскажем в большом репортаже нашей итоговой программы в пятницу. 

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Теги: Витебск
 
 
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Как рассказали в милиции, в первый день ноября вечером 15-летняя девочка возвращалась из райцентра после встречи с подругами. Выйдя на автобусной остановке,...
 
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