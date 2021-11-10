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Побои, стрельба, психологическое давление: Польша продолжает издевательства над беженцами на границе. Репортаж из стихийного лагеря
Источник материала: ОНТ
Граница с Польшей. Третьи сутки на нейтральной полосе – тысячи беженцев-курдов, бегущих от войны в поисках лучшей жизни. Люди продолжают прибывать. Стихийный лагерь разрастается. Назад пути уже нет – беженцы настроены идти к своей цели, тем более имеют на это право, как, впрочем, и официальное приглашение из уст европейских руководителей. Но пока нет пути и вперед. Польша выставила вооруженный кордон и продолжает стягивать к границе многотысячные войска. Повышает Варшава и градус жестокости против мирных людей. Слезы детей, отчаянные крики матерей, призывы мировой общественности – все это Польша демонстративно игнорирует, действуя вопреки не только международным, но общечеловеческим нормам. Откровенные преступления под прикрытием ночи продолжаются. Часть людей прорвалась в Польшу, их догнали, жестоко избили и вышвырнули обратно.
Ночь в лагере беженцев прошла неспокойно. На нейтральной полосе – более 3-х тысяч человек. И каждый ждет, что появится гуманитарный коридор, что поляки поймут, что их страна – не цель, и сделают так, что они окажутся в Германии. У каждого своя мечта, но кто-то уже в безвыходной ситуации. В критической ситуации мужчины решились пройти через спираль Бруно польской колючки.
Инцидент произошел между двумя пограничными столбами. Доведенные до отчаянья люди хотели в очередной раз попасть в Польшу, а затем в Германию. Но столкнулись с небывалым насилием со стороны польских солдат.
Эти люди не рассчитывали задержаться надолго. Еще накануне в лагере не было еды и воды. Самого необходимого не хватает и сейчас. Эта женщина на 9-м месяце беременности. Рожать в Ираке – еще больший риск для нее. Вместе с мужем и еще двумя детьми она на польской границе.
Людям оказывают помощь – ситуация критическая. Совет Республики, Белорусский Красный Крест, Союз женщин. Они занимаются сбором средств, продуктов, самого необходимого, чтобы люди выжили. Несколько микроавтобусов доставили на место гуманитарную помощь: это куриные сосиски, отвечающие требованиям «халяль», хлеб, организовали подвоз питьевой воды.
Многие оголодали. В начале давки избежать не удалось. Но в итоге порядок между собой навели сами же беженцы. В группах есть старшие, их слушают. И на таких собраниях, и когда нужно восстановить порядок, чтобы помощь досталась всем. Работают и гражданские активисты. Собирают средства, чтобы помочь людям. Попавшим в беду беженцам хотят помочь многие. Есть отклик от гродненских предприятий.
Сейчас собрали 7 таких микроавтобусов. Помогли волонтеры. Обычные жители тоже не остались в стороне.
При этом польская сторона помочь беженцам может только дубинками и насилием. Хотя по-хорошему должны беженцам. Тогда полякам помощь оказали. Но широкая польская общественность это вряд ли услышит. С той стороны – только силовики. И Польша увеличивает воинский контингент в регионе. Ранее здесь были 12 тысяч солдат. Сейчас уже 15 тысяч. Техника, оружие. И ни одного журналиста, правозащитника (а Польша страна, где очень любят правозащитников, но до тех пор, пока дело не касается преступлений правящей партии и руководства страны). Жестокость по-польски на себе чувствуют и белорусы, которых обвиняют в пособничестве миграционному транзиту. Как водится за Варшавой – без фактов. И это несмотря на то, что среди найденных организаторов переброски мигрантов к границе Евросоюза нет ни одного белоруса. Ну а обвинениями в адрес официального Минска уже, кажется, никого не удивить.
Впереди у мигрантов очередная ночь. Ожидаемо весьма холодная. Ноябрь в наших широтах – это холодный месяц, что понятно польским силовикам, и теперь мигрантам. Завтра здесь, в лагере, ждут представителей ООН, Организации по правам беженцев, Красного Креста. Но это будет только завтра. Впереди очередная непростая ночь. И очень тревожная.
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Побои, стрельба, психологическое давление: Польша продолжает издевательства над беженцами на границе. Репортаж из стихийного лагеря
Граница с Польшей. Третьи сутки на нейтральной полосе – тысячи беженцев-курдов, бегущих от войны в поисках лучшей жизни. Люди продолжают прибывать. Стихийный...
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