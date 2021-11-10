Побои, стрельба, психологическое давление: Польша продолжает издевательства над беженцами на границе. Репортаж из стихийного лагеря

Источник материала: ОНТ

Граница с Польшей. Третьи сутки на нейтральной полосе – тысячи беженцев-курдов, бегущих от войны в поисках лучшей жизни. Люди продолжают прибывать. Стихийный лагерь разрастается. Назад пути уже нет – беженцы настроены идти к своей цели, тем более имеют на это право, как, впрочем, и официальное приглашение из уст европейских руководителей. Но пока нет пути и вперед. Польша выставила вооруженный кордон и продолжает стягивать к границе многотысячные войска. Повышает Варшава и градус жестокости против мирных людей. Слезы детей, отчаянные крики матерей, призывы мировой общественности – все это Польша демонстративно игнорирует, действуя вопреки не только международным, но общечеловеческим нормам. Откровенные преступления под прикрытием ночи продолжаются. Часть людей прорвалась в Польшу, их догнали, жестоко избили и вышвырнули обратно.

Ночь в лагере беженцев прошла неспокойно. На нейтральной полосе – более 3-х тысяч человек. И каждый ждет, что появится гуманитарный коридор, что поляки поймут, что их страна – не цель, и сделают так, что они окажутся в Германии. У каждого своя мечта, но кто-то уже в безвыходной ситуации. В критической ситуации мужчины решились пройти через спираль Бруно польской колючки.

Инцидент произошел между двумя пограничными столбами. Доведенные до отчаянья люди хотели в очередной раз попасть в Польшу, а затем в Германию. Но столкнулись с небывалым насилием со стороны польских солдат.

Людей жестоко избили. А дальше без оказания элементарной помощи и вопреки ожиданиям беженцев – вышвырнули силой и под угрозой оружия в Беларусь. У всех серьезные травмы. В нашей стране пострадавшим оказали всю необходимую помощь. Поляки назвали это силовым вторжением и избили всех, кого успели задержать. Всю ночь польскую границу разрывал детский плач.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси: «Кроме применения физического насилия и использования газа при попытках беженцев перейти на сопредельную сторону, польские военнослужащие применяют боевое оружие, стреляют поверх голов. События последних дней показывают, что польские силовики не сдерживаются, все более жестко избивая беженцев и вытесняя со своей территории. Это делается для запугивания и демонстрации силы перед беззащитными людьми, бегущими от войны».

Эти люди не рассчитывали задержаться надолго. Еще накануне в лагере не было еды и воды. Самого необходимого не хватает и сейчас. Эта женщина на 9-м месяце беременности. Рожать в Ираке – еще больший риск для нее. Вместе с мужем и еще двумя детьми она на польской границе.

Людям оказывают помощь – ситуация критическая. Совет Республики, Белорусский Красный Крест, Союз женщин. Они занимаются сбором средств, продуктов, самого необходимого, чтобы люди выжили. Несколько микроавтобусов доставили на место гуманитарную помощь: это куриные сосиски, отвечающие требованиям «халяль», хлеб, организовали подвоз питьевой воды.

Многие оголодали. В начале давки избежать не удалось. Но в итоге порядок между собой навели сами же беженцы. В группах есть старшие, их слушают. И на таких собраниях, и когда нужно восстановить порядок, чтобы помощь досталась всем. Работают и гражданские активисты. Собирают средства, чтобы помочь людям. Попавшим в беду беженцам хотят помочь многие. Есть отклик от гродненских предприятий.

Елена Орлова заместитель генерального директора Гроднохлебпром: «Там сейчас тысячи людей, много женщин и детей, в этой ситуации мы не могли остаться безучастными, и для этих целей организовали поставку хлебобулочных изделий, более 1000 единиц нашей продукции».

Сейчас собрали 7 таких микроавтобусов. Помогли волонтеры. Обычные жители тоже не остались в стороне.

Наталья Толкачева председатель Гродненской областной организации Белорусского Общества Красного Креста: «Неравнодушные граждане города Гродно приносят нам и одежду, и продукты питания, и средства гигиены. И мы организовали такой пункт в нашей городской организации на улице Карбышева, 24. Мы будем продолжать работать с предприятиями для выдачи спонсорской помощи на границе».

При этом польская сторона помочь беженцам может только дубинками и насилием. Хотя по-хорошему должны беженцам. Тогда полякам помощь оказали. Но широкая польская общественность это вряд ли услышит. С той стороны – только силовики. И Польша увеличивает воинский контингент в регионе. Ранее здесь были 12 тысяч солдат. Сейчас уже 15 тысяч. Техника, оружие. И ни одного журналиста, правозащитника (а Польша страна, где очень любят правозащитников, но до тех пор, пока дело не касается преступлений правящей партии и руководства страны). Жестокость по-польски на себе чувствуют и белорусы, которых обвиняют в пособничестве миграционному транзиту. Как водится за Варшавой – без фактов. И это несмотря на то, что среди найденных организаторов переброски мигрантов к границе Евросоюза нет ни одного белоруса. Ну а обвинениями в адрес официального Минска уже, кажется, никого не удивить.

Впереди у мигрантов очередная ночь. Ожидаемо весьма холодная. Ноябрь в наших широтах – это холодный месяц, что понятно польским силовикам, и теперь мигрантам. Завтра здесь, в лагере, ждут представителей ООН, Организации по правам беженцев, Красного Креста. Но это будет только завтра. Впереди очередная непростая ночь. И очень тревожная.

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