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Биткоин обновил исторический максимум, за час подорожав на $3 тыс.

10.11.2021 21:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Биткоин обновил исторический максимум, за час подорожав на тыс.

Стоимость криптовалюты Bitcoin обновила очередной исторический максимум, перевалив за отметку в $69 тыс. Об этом сообщает РБК. 

Курс криптовалюты начал стремительный рост после появления сообщения Министерства труда США о том, что в октябре инфляция в годовом выражении составила 6,2%, что является максимумом с ноября 1990 года, когда рост потребительских цен составил 6,3%.

Вместе с Bitcoin растут курсы и остальных крупнейших альткоинов. Так, стоимость Ethereum выросла с $4,69 тыс. до $4,81 тыс., в то время как стоимость Binance Coin поднялась c $647 до $662.

При этом общая капитализация рынка криптовалют превысила отметку в $3,1 трлн. 

Фото: Freepik 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Стоимость криптовалюты Bitcoin обновила очередной исторический максимум, перевалив за отметку в $69 тыс. Об этом сообщает РБК.  Курс криптовалюты начал стремительный...
 
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