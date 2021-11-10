Биткоин обновил исторический максимум, за час подорожав на $3 тыс.

Источник материала: ОНТ

Стоимость криптовалюты Bitcoin обновила очередной исторический максимум, перевалив за отметку в $69 тыс. Об этом сообщает РБК.

Курс криптовалюты начал стремительный рост после появления сообщения Министерства труда США о том, что в октябре инфляция в годовом выражении составила 6,2%, что является максимумом с ноября 1990 года, когда рост потребительских цен составил 6,3%.

Вместе с Bitcoin растут курсы и остальных крупнейших альткоинов. Так, стоимость Ethereum выросла с $4,69 тыс. до $4,81 тыс., в то время как стоимость Binance Coin поднялась c $647 до $662.

При этом общая капитализация рынка криптовалют превысила отметку в $3,1 трлн.

Фото: Freepik

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