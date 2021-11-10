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Депутат Госдумы Михаил Делягин – об итогах Госсовета, санкциях и будущем доллара
Источник материала: ОНТ
Как оценивают итоги Госсовета Союзного государства и подписание 28 союзных программ в Москве? Станут ли экономические санкции Запада стимулом к союзному строительству, не приведут ли они к сближению России и Китая и какое будущее ожидает американский доллар? На эти вопросы в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ ответил депутат Государственной думы Российской Федерации, экономист Михаил Делягин.
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Как оценивают итоги Госсовета Союзного государства и подписание 28 союзных программ в Москве? Станут ли экономические санкции Запада стимулом к союзному...
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