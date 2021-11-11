|
Что белорусы думают о ситуации с беженцами на белорусско-польской границе?
Источник материала: ОНТ
Дети, слезы, холод и полное отсутствие сочувствия со стороны официальной Варшавы и, как следствие, польских силовиков, которые с автоматами наперевес смотрят беженцам в их несчастные глаза и стреляют в их сторону. А вот что чувствуют белорусы, наблюдая эту картину? С этим вопросом наша съемочная группа отправилась на улицы столицы.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дети, слезы, холод и полное отсутствие сочувствия со стороны официальной Варшавы и, как следствие, польских силовиков, которые с автоматами наперевес смотрят...
|
Архив (Разное)