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Что белорусы думают о ситуации с беженцами на белорусско-польской границе?

11.11.2021 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что белорусы думают о ситуации с беженцами на белорусско-польской границе?

Дети, слезы, холод и полное отсутствие сочувствия со стороны официальной Варшавы и, как следствие, польских силовиков, которые с автоматами наперевес смотрят беженцам в их несчастные глаза и стреляют в их сторону. А вот что чувствуют белорусы, наблюдая эту картину? С этим вопросом наша съемочная группа отправилась на улицы столицы. 


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Дети, слезы, холод и полное отсутствие сочувствия со стороны официальной Варшавы и, как следствие, польских силовиков, которые с автоматами наперевес смотрят...
 
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